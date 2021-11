Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié i rapporti sono sempre stati complicati, anche quando avevano una sorta di relazione sentimentale. Dopo vari tira e molla i due adesso si salutano a malapena e pare che la principessa si sia rassegnata ad avere un rapporto di civile convivenza. Ieri sera la ‘Fairy’ era in nomination insieme a sua sorella Clarissa, e quel volpino di Alfonso Signorini ha chiesto a Bortuzzo chi avrebbe voluto veder uscire dalla Casa di Cinecittà. Mister democristiano però non ha voluto esporsi ed ha partorito un discorso privo di senso logico: “Chi penso che uscirà tra Lulù e Clarissa? Credo Clarissa sì. Chi preferirei? In entrambe le uscite si capirebbero tante cose nei vari periodi di assenza, quindi arrivati a questo punto tutto ben venga. In entrambi i casi vedremo. Non mi vorrei sbilanciare, meglio di no. Però non perché temo le conseguenze“.

Manuel Bortuzzo sparla di Lulù Selassié e spera che venga eliminata: “Magari!” https://t.co/v83rPbbDv6 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 29, 2021

Manuel Bortuzzo cambia atteggiamento alle spalle di Lulù.

Nel segreto del confessionale le cose sono cambiate. Alla solita domanda del conduttore sulla principessa, Bortuzzo si è sbilanciato di più: “Se sono contento che sia rimasta Lulù? Sì, cioè, sì e no, no. Non è assolutamente un segreto. Abbastanza indifferente. Nomino Lulù. Perché mi dissocio da determinati comportamenti che ho visto. Non fanno parte di me e non voglio che vengano associati a me. Ecco perché ho deciso di votarla“.

Le risate con Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi.

Subito dopo la puntata Bortuzzo si è appartato con Aldo e Gianmaria ed ha raccontato loro quello che è successo in confessionale, il tutto condito dalle sue risate e quelle dei due coinquilini.

“Non puoi capire. Mi ha detto Alfo ‘sei contento che è rimasta?’. Io ho detto che era indifferente. Poi Signorini mi fa ‘e ora quindi chi nomini?’. E io subito ‘Lulù’ [ride]. Cioè si capisce. Ho detto anche ‘guardate mi dissocio da quello che avete visto prima”.

Devo ammettere che Manuel era tra i miei preferiti all’inizio di questo GF Vip e adesso trovo sia il concorrente meno utile al programma, oltre che la mia più grande delusione di questa edizione. Uno scivolone dietro l’altro in 3 mesi.

Lulù che sbrocca e regala oro colato viene punita.

Manuel, per il quale hanno speso soldi inutili visto che non ha mai proferito parola, elogiato perché non fa altro che trasformare ossigeno in anidride carbonica. #GFVIP — Luca Vismara (@LucaVismara) November 30, 2021