Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi di Parigi: “Spero di vincere un oro!” – ecco quanto gareggia

C’è anche Manuel Bortuzzo nella squadra olimpica italiana delle Paralimpiadi 2024 che si stanno attualmente tenendo a Parigi. Il nuotatore, finito in sedia a rotelle dopo un colpo di pistola a lui indirizzato per sbaglio, ha così commentato ad ANSA questa sua prima volta.

“È una sensazione bella, qui percepisci di aver raggiunto l’apice. Essere a Parigi mi dà quella serenità di dire di essere arrivato, ora non c’è nulla da perdere. Mi approccio a questo evento con serenità, perché ho lavorato e sono soddisfatto di come l’ho fatto. Ho tanta voglia di fare, non vedo l’ora di gareggiare. È tutto molto bello e sono molto gasato. La competizione è la stessa, tutto identico. Cambiano i compagni di viaggio, ma solo loro, perché le sensazioni sono uguali. Mi auguro che i Giochi Paralimpici possano essere seguito allo stesso modo delle Olimpiadi, perché meritano. Io sono in una condizione diversa, ma ci sono”.

Manuel Bortuzzo, ecco quando gareggerà

“Il sogno è sempre quello di mettersi l’oro al collo, ma dobbiamo anche essere realisti. Me la vedrò contro chi nuota da tanti anni, tutti atleti molto forti sulla carta. Andrò per giocarmi tutto senza guardare al risultato, perché una volta che hai dato tutto, quello che arriva arriva. Voglio toccare la vasca e poter dire di aver fatto bene. Sarei disposto anche ad arrivare ultimo ma con un tempo incredibile per me stesso”.

Per assistere alle gare di Bortuzzo dobbiamo però ancora aspettare qualche giorno. La prima è prevista per la mattina del prossimo 2 settembre e la seconda, qualora riuscisse a qualificarsi per la finale, la sera dello stesso giorno. Nel dettaglio:

Lunedì 2 settembre alle 10:59 – 100 metri rana SB4 uomini batterie;

Lunedì 2 settembre alle 18:14 – 100 metri rana SB4 uomini ev. finale.

I Giochi Paralimpici di Parigi sono iniziati il 28 agosto e terminano l’8 settembre 2024.

