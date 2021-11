Una grossa polemica in queste ore ha investito Alex Belli. Tutto è partito da una battuta infelice fatta oggi dall’attore su Manuel Bortuzzo. Alex era in piscina con Soleil Sorge e Davide Silvestri e insieme a loro immaginava un musical con protagonisti i gieffini: “A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo ‘eliminare’, uno alla volta tutti cadiamo“.

Soleil rispondendo all’amico ha detto: “L’ultimo a cadere è Davide“. A quel punto Belli però ha tirato in ballo Manuel Bortuzzo: “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere“.



Alex Belli shock su Bortuzzo al #GFVip: «Cadono a uno a uno, ultimo Manu perché non può cadere» Evito i commenti. https://t.co/IKUr70ntzs pic.twitter.com/l7wutrKq7L — Davide Maggio (@davidemaggio) November 3, 2021

L’intervento dello staff di Manuel Bortuzzo.

Poco fa lo staff del nuotatore ha pubblicato il video in cui si sente Alex Belli parlare con Soleil e Davide. Il team di Manuel ha chiesto che vengano presi seri provvedimenti nei confronti di questi tre gieffini: “Qua si sta andando davvero oltre. Siamo profondamente delusi e prendiamo le distanze da tutto ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti nei confronti di questi concorrenti“.

Anche chi gestisce i social di Aldo Montano è intervenuto: “Prendiamo le distanze dagli ultimi accadimenti all’interno della casa. I valori in cui credono i nostri atleti sono molto distanti da tutto ciò. Ci auguriamo che vengano presi provvedimenti da parte del GF“.

Non capisco perché questi staff se la prendano anche con Soleil e con Davide, forse perché non hanno ripreso il loro amico? Detto questo che lo staff di Aldo parli di provvedimenti contro altri gieffini fa un po’ ridere, visto quello che è successo ieri. La frase di Alex è stata pessima, così come l’atteggiamento aggressivo di Montano, che ha dato delle spintarelle a Belli. Secondo me in entrambi i casi si può parlare di brutti episodi.