Domenica scorsa Ultimo ha tenuto un concerto al Circo Massimo ed erano presenti alcuni ex gieffini, tra cui Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Se la principessa è stata al centro di una polemica assurda per gli accrediti, il nuotatore adesso è coinvolto in una diatriba social per un post della pagina ‘Veneto Accessibility (una guida per i disabili su tutti i posti realmente accessibili)’.

La ragazza che gestisce la pagina ha condiviso le foto pubblicate da Manuel Bortuzzo durante il concerto di Ultimo ed ha scritto: “He già bravo Manuel Bortuzzo beato te che sei vip e puoi vederti ultimo da sotto il palco. Vorrei sapere, il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Li con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità, concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga?”

L’amministratrice dell’account ha anche dichiarato di essere stata bloccata da Manuel: “Qualcuno era al circo massimo a vedere Ultimo? #sottoilpalcoancheio p.s. grazie di avermi bloccato, bella figura di M coda di paglia?”

Manuel Bortuzzo: la spiegazione di Veneto Disability.