Manuel Bortuzzo a Verissimo, lo sfogo di Luisella Costamagna: “Scorrettezza”

Circa due settimane fa, Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto essere ospite a “Tango” di Luisella Costamagna, come annunciato da un comunicato di Rai2. Tuttavia, il nuotatore paralimpico ha cancellato all’ultimo momento la sua partecipazione. La conduttrice ha spiegato che le è stata comunicata la decisione di Bortuzzo il giorno stesso dell’intervista, a poche ore dalla registrazione: “Non se la sentiva di venire. Nessuna scelta della Rai di non mandarlo in onda”. La situazione ha provocato reazioni, soprattutto dopo che Bortuzzo è stato annunciato come ospite di “Verissimo” pochi giorni dopo.

Luisella Costamagna ha espresso il suo disappunto, definendo la scelta di Bortuzzo “SCORRETTEZZA”, sottolineando che annullare la partecipazione a un programma a sole due ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da tempo, fosse inaccettabile. Ha messo in discussione il fatto che Bortuzzo non si sentisse pronto a parlare a “Tango”, ma si sentisse a suo agio con “Verissimo”, facendo intendere che la decisione di cancellare l’appuntamento potesse essere legata a un altro accordo.

In un’intervista a “Verissimo” avvenuta a gennaio, Bortuzzo aveva parlato della sua ex Lulù, esprimendo la sua tristezza per la situazione. Ha dichiarato che non poteva approfondire per motivi legali, ma ha rivelato di essere dispiaciuto e di sentirsi come se avesse subito una sconfitta. Ha aggiunto che la decisione di interrompere la relazione era stata necessaria per il suo bene, evidenziando il dolore che questa scelta gli aveva causato a livello umano.