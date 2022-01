Manuel Bortuzzo, dopo essersi ritirato dal Grande Fratello Vip per iniziare gli allenamenti per le prossime paralimpiadi, è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo.

“Aver fatto vedere che anche una persona in sedia a rotelle può fare esperienze di questo tipo è stata già una vittoria. Mi sono mostrato per quello che sono. Nella Casa ho avuto molte fragilità mentali: mi sentivo un peso e non venivo sempre compreso dalle persone alle quali mi affidavo. All’inizio tenevo tutto dentro, ma poi ho capito che puoi condividere i tuoi problemi con chi ti dà amore. Adesso niente mi fa più paura”.

Ovviamente il nuotatore non ha potuto non parlare di Lulù Selassié, a cui ha dedicato un lungo e romantico post su Instagram non appena ripreso lo smartphone in mano.

“Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato. È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”.

Manuel Bortuzzo fa una dedica d’amore a Lulù Selassié https://t.co/E09Laxk9Qf #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 25, 2022

Manuel Bortuzzo: “Sogno le paralimpiadi 2024”

E sull’incidente, che dal 2019 l’ha costretto a vivere su una sedia a rotelle, ha aggiunto: