Manuel Bortuzzo potrebbe dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip: è questa la notizia che sta circolando in queste ore.

Nessun impegno istituzionale (come avvenuto per Aldo Montano) come nessun provvedimento disciplinare: il nuotatore potrebbe dover abbandonare la Casa per un problema medico. Pare una cistite, tornata a distanza di una settimana dall’ultima volta.

Qualche giorno fa, infatti, il nuotatore è stato visitato da un medico che gli ha prescritto una cura antibiotica, come rivelato da suo padre in diretta a Casa Chi: “Negli ultimi giorni Manuel ha avuto problemi di salute dovuti probabilmente ad una cistite. Adesso però sta benone, quindi voglio rassicurarvi. L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”.

Peccato però che le tempistiche dentro la Casa del Grande Fratello Vip si siano modificate e la cistite sembrerebbe essere tornata. In questi giorni infatti è stato di nuovo male.

“E’ un problema che persiste e non è normale che sia sempre uguale. E’ successo tre volte in un mese quando prima succedeva ogni sei, non è normale… l’ultima volta che l’ho avuto per così tanto mi sono dovuto operare“, ha confessato Bortuzzo a Lulù.

Manuel Bortuzzo dovrà lasciare il Grande Fratello Vip per un’infezione?

Manuel Bortuzzo, il padre parla dei problemi di salute avuti al GF Vip: “Un’infezione” https://t.co/xiYd2XyqyH #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 9, 2021