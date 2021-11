Altro che Giucas Casella, è Manuel Bortuzzo il paragnosta figlio di paragnosta capace di prevedere il futuro. In veranda con Jessica Selassié, Aldo Montano e Francesca Cipriani, il nuotatore – rivolgendosi alla principessa – le ha detto.

“Non so quale settimana, se questa o la prossima, ma voi tre vi dividono.. poi se avrò ragione mi date la mano”.

La Selassié gli ha chiesto “te lo hanno detto?” alludendo ad una conversazione in confessionale, ma Manuel Bortuzzo non ha risposto. Probabilmente, infatti, è solo una sua sensazione.

Nella storia del Grande Fratello Vip, infatti, ci sono state molte coppie di vipponi entrati in gioco in qualità di concorrente singolo e divisi in corso d’opera.

Durante la prima stagione è successo alla coppia madre-figlia composta da Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli; l’anno successivo ai fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez; mentre il terzo anno al duo musicale Le Donatella, scoppiate dopo circa due mesi in Giulia e Silvia Provvedi. L’anno scorso, invece, Guenda Goria e sua mamma Maria Teresa Ruta hanno concorso come unico concorrente per due settimane. Guenda poi è stata eliminata, mentre Maria Teresa è rimasta in casa per ben sei mesi.

Anche le principesse Selassié molto presto potranno concorrere da sole: avremo quindi in gara Jessica Selassié, Lulù Selassié e Clarissa Selassié.