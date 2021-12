Galeotto fu il ‘massaggio altruistico’, perché dopo aver detto che lo fa stare male fisicamente, che si dissocia da lei, ed averla nominata e mandata ripetutamente a quel paese, Manuel Bortuzzo ieri si è riavvicinato a Lulù Selassié. I due mentre erano a letto insieme si sono fatti delle confidenze. Bortuzzo ha anche ammesso di aver fatto degli errori.

“Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra noi. Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui. Guarda che non è scontato o normale. Di solito nel momento in cui io dico ‘o così o basta’ chiudo tutto. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così.

Anche se ammetto che è sempre facile criticare e giudicare qualcosa che non è tuo. Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità. Devo essere contento anche dei momenti di debolezza che hai. Tu avevi bisogno di qualcuno accanto, che poi non dovevo fare nulla, basta un abbraccio e uno sguardo. Forse ti saresti fermata subito se ti avessi abbracciata come meritavi. Con Maria in puntata ti sei agitata un sacco, se fossi venuto io forse ti saresti calmata. Avrei potuto fare andare le cose in modo diverso. Lo stesso per tirati fuori dal bagno. Ok che hai sbagliato, ma forse se fossi stato li avrei fatto andare le cose in modo diverso”.