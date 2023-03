Manuel Agnelli nell’opera teatrale di David Bowie

I teatri italiani accolgono Lazarus, l’ultima opera di David Bowie: partecipano al progetto anche Manuel Agnelli e l’ex vincitrice di X Factor Casadilego.

Per i fan di David Bowie arrivano ottime notizie: sta per debuttare in Italia, per la prima volta, Lazarus, l’opera rock di David Bowie, scritta dal grandissimo Duca Bianco poco prima della sua morte con la collaborazione del drammaturgo Enda Walsh. Uno spettacolo straordinario, considerato all’unanimità il regalo d’addio della rockstar al mondo, ha debuttato per la prima volta nel 2015 in Inghilterra e arriverà in Italia per un debutto straordinario il 22 marzo 2023, con la regia di Valter Nalosti e la partecipazione straordinaria di Manuel Agnelli e un’altra grande protagonista di X Factor.

Arriva in Italia Lazarus di David Bowie

In questa versione riadattata per l’Italia, il migrante stellare protagonista della storia, Newton, sarà proprio l’ex giudice di X Factor e frontman degli Afterhours. Un grande onore per l’artista milanese, che non ha mai negato d’altronde il suo amore per un artista che ha influenzato chiunque ami la grande musica.

Manuel Agnelli

Con lui ci saranno però anche altri sette musicisti e undici interpreti, tra cui una sua vecchia conoscenza: Casadilego, vincitrice dell’edizione 2020 di X Factor sotto la guida di Hell Raton. Nell’opera la giovane cantautrice interpreterà The Girl.

Trama e date di Lazarus

L’opera che Bowie ha lasciato al mondo è piena di mistero ed enigmi. Il protagonista Newton vive sospeso tra la vita e la morte, prigioniero di se stesso, isolato nel suo appartamento, alle prese con problemi gravissimi, dalla depressione alla dipendenza dall’alcol, fino ad arrivare a una psiche squilibrata. Un’opera che affronta alcuni dei temi, delicatissimi, che hanno caratterizzato l’ultimo periodo di Bowie, dall’invecchiamento all’isolamento, dall’orrore alla psicosi.

All’interno dello spettacolo sono presenti, come omaggio all’immortale Bowie, alcuni dei suoi più grandi successi musicali, da Heroes a Life on Mars?, fino ad arrivare alla canzone che ha dato il titolo all’opera. In partenza da Cesena, lo spettacolo proseguirà nel suo giro fino al 18 giugno arrivando a Modena, Rimini, Roma, Bologna, Napoli, Lugano, Milano, Ferrara e Torino.