Manuel Agnelli lascia X Factor: critiche all’intrattenimento

Manuel Agnelli ha ufficialmente annunciato il suo addio a X Factor, dopo anni come giurato. La sua decisione, comunicata in conferenza stampa, ha suscitato notevole interesse, vista la mutabilità dei programmi televisivi. Agnelli ha condiviso riflessioni sul panorama musicale, evidenziando una distanza dalle attuali logiche dell’intrattenimento.

Il cantautore, noto anche come frontman degli Afterhours, ha affermato di esercitare la propria libertà artistica, partecipando a teatro, cinema e musica secondo le sue esigenze, senza dipendere dai vari ambiti. La sua recente esperienza nel musical Lazarus, dove interpreta Newton, riflette la sua volontà di allontanarsi da un contesto che non rispecchia più la sua essenza.

Nonostante non abbia commentato eventuali conflitti con la produzione, ha criticato l’industria musicale, affermando che la situazione della musica italiana sia per lui un vantaggio. Ha descritto i brani comuni, diffusi dai media, come “roba da supermercato” e ha sottolineato l’assenza di autenticità nel settore.

Agnelli ha espresso preoccupazioni riguardo all’eccessivo focus sui numeri e sulle classifiche, definendoli un "obbrobrio" che mistifica l’essenza della musica. Ha sollecitato un ritorno a un fare musica più genuino, sottolineando di aver riscoperto il piacere di suonare per il gusto di farlo, un aspetto che sembrava smarrito nel tempo. La sua intenzione è di intraprendere un percorso artistico più autentico, allineato con le sue esigenze espressive.

