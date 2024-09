Manuel Agnelli fa una chiara distinzione tra X Factor e gli altri talent show.

Stasera torna in onda X Factor con le audizioni, e Sky ha organizzato una conferenza stampa con i giudici e la conduttrice. Giorgia ha condiviso le sue esperienze riguardo al debutto nel talent, confermando che il suo compagno Emanuel Lo tornerà ad Amici. Manuel Agnelli, uno dei giudici, ha dichiarato che il pubblico si è stancato delle polemiche e delle controversie tra i concorrenti, sottolineando la differenza tra X Factor e altri programmi musicali.

Secondo Agnelli, X Factor è l’unico programma italiano dove si parla veramente di musica. Ha affermato di avere trovato e collaborato con i Maneskin, sottolineando che sono la più grande esperienza proveniente da un talent show non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Egli ha chiarito che non è interessato a trovare il nuovo fenomeno musicale da discografico, perché i Maneskin non possono essere replicati. La sua presenza a X Factor non è per cercare nuovi talenti, ma per discutere di musica e offrire una narrazione musicale.

Agnelli ha evidenziato il valore della musica nel programma, a cui vengono conferite esperienze che arricchiscono la cultura popolare, attualmente in difficoltà. Ha affermato di non lavorare per l’industria discografica e che l’aspetto bello di quest’anno è il divertimento, che desidera proteggere. Rigetta l’idea di uno show caratterizzato da “sangue e arena” e afferma che il confronto deve avvenire senza scivolare nella volgarità. Ha sottolineato di essersi divertito come mai prima, rendendo evidente che il divertimento è un elemento chiave da mantenere anche durante i live, quando la competizione aumenta.

La conferenza stampa ha permesso di anticipare i temi che verranno trattati nel corso della stagione, mostrando una volontà di spostare l’attenzione sulla musica e sul divertimento, piuttosto che sulla polemica spiccia. Agnelli ha dichiarato di voler creare un ambiente di discussione positiva e costruttiva, lontana dall’abbassamento dei toni. In conclusione, il suo obiettivo è rendere X Factor un manifesto non solo di talento musicale, ma di cultura e divertimento.