Manubri Neoprene Amazon Basics, Coppia

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €23.74 – €20.49

⭐ Valutazione: / 5

Amazon Basics Coppia di manubri in neoprene

Scopri la Coppia di Manubri in Neoprene di Amazon Basics

Siamo felici di presentarti la nostra coppia di manubri in neoprene, progettata per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Questi manubri sono ideali per gli allenamenti di resistenza e sono perfetti per le classi di fitness o per gli allenamenti a casa.

Caratteristiche Principali

Set di 2 manubri, ciascuno del peso di 3 kg

Costruzione in neoprene con impugnatura facile da tenere

Peso dell’impugnatura stampato su ogni estremità, con codice colore per una rapida identificazione

Forma esagonale per evitare che i manubri rotolino

Vantaggi Pratici

Allenamento efficace: i nostri manubri in neoprene sono progettati per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness, migliorando la tua forza e la tua resistenza.

Facili da usare: l’impugnatura in neoprene e la forma esagonale rendono i manubri facili da tenere e da maneggiare.

Acquista Ora e Inizia il Tuo Allenamento

Non aspettare oltre per iniziare il tuo percorso di fitness! Acquista la nostra coppia di manubri in neoprene oggi stesso e scopri come può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute e benessere. Inizia a sentirti più forte e più energico, acquista ora!