Manubri Neoprene Amazon Basics, Coppia.

Amazon Basics Coppia di manubri in neoprene
Scopri la Coppia di Manubri in Neoprene di Amazon Basics
Siamo felici di presentarti la nostra coppia di manubri in neoprene, progettata per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Questi manubri sono ideali per gli allenamenti di resistenza e sono stati realizzati con materiali di alta qualità per garantire una presa salda e confortevole.
Caratteristiche Principali
- Set di 2 manubri per allenamenti di resistenza, ciascuno del peso di 4 kg
- Costruzione in neoprene con impugnatura facile per una presa più salda
- Peso dell’impugnatura stampato su ogni estremità, con codice colore per un’identificazione rapida
- Forma esagonale per prevenire che i manubri rotolino
Vantaggi Pratici
-
- Ideali per le classi di fitness o gli allenamenti a casa
- Facili da maneggiare e da immagazzinare
- Costruzione robusta e duratura
- Presa salda e confortevole grazie al neoprene
Scegli la Coppia di Manubri in Neoprene di Amazon Basics
Non aspettare oltre per iniziare il tuo percorso di fitness! Acquista subito la nostra coppia di manubri in neoprene e scopri come possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento. Con la loro costruzione robusta e la presa salda, questi manubri sono l’ideale per chiunque cerchi di migliorare la propria forma fisica. Acquista ora e inizia a vedere i risultati!
