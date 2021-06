Manu Rios in una recente intervista ha ricordato com’è stato girare le scene (spesso spinte) in compagnia di Aron Piper e Omar Ayuso in Élite, dove interpretano rispettivamente Patrick, Ander e Omar.

“Cosa ricordo del primo giorno di riprese?” – ha dichiarato l’attore spagnolo – “Che ero nervoso! Ho dovuto registrare una scena intima abbastanza forte il primo giorno, erano le 8 e mezzo del mattino. Sono arrivato lì, ho incontrato la squadra e mi hanno accolto bene. Mi sono sentito protetto, così le preoccupazioni se ne sono andate“.

A domanda diretta: “Com’è stato registrare tutte le scene piccanti con Aron ed Omar?“, Manu ha risposto: “Sapevo che Patrick fosse un ragazzo sensuale quindi sapevo che avrei dovuto registrare parecchie scene audaci. All’inizio mi ha scioccato un po’ e per me è stato un po’ difficile. Avevo molte paranoie su come avrei dovuto girare determinate scene. Non mi considero uno timido, ma girare quelle scene con tutta la troupe che ti guardava è stato un po’ imbarazzante. Alla fine però mi sono trovato a mio agio, anche se ero nud0 e stavo facendo quello che stavo facendo. Non mi sono mai sentito a disagio, sono stati tutti molto professionali“.

E ancora:

“Non credo di essere uno timido, non mi considero tale, ma sotto quell’aspetto sì. Sono più riservato, più calmo e preferisco osservare… Il contrario di Patrick!”

Manu Rios e “quelle” scene in Élite

Non è la prima volta che l’attore spagnolo ha commentato quel genere di scene:

“La doccia? Quello è stato esattamente il mio primo giorno di riprese, quindi potete immaginare… stavo dando di matto! Ma il team mi ha reso le cose facili: erano empatici, accoglienti e trattavano tutto con molta delicatezza. Anche i miei colleghi mi hanno rassicurato molto, quindi quando abbiamo iniziato a girare la scena ero già molto consapevole che si trattava solo di una parte, di un ruolo. Quando ho perso la vergogna e la modestia, mi sono anche divertito. Ma sì, è stato difficile, perché sono abbastanza timido”.