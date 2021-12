Saranno felici tutti i fan di Manu Rios, visto che Netflix ha appena pubblicato ‘Elite Short Stories: Patrick’. Proprio in contemporanea con il ritorno di Elite sulla piattaforma di streaming, hanno iniziato a circolare dei rumor proprio su Manu. Prima alcuni fan e poi un noto youtuber e anche E On Line hanno riportato i pettegolezzi che vorrebbero l’attore felicemente fidanzato con un famoso influencer e modello, Marc Forne.

Ovviamente il fatto che abbiano passato delle vacanze e delle serate insieme o che siano stati paparazzati negli stessi locali non significa nulla. Manu e Marc potrebbero essere anche soltanto amici. Diciamo che per adesso possiamo continuare a fantasticare che Manu Rios un giorno si innamorerà di uno di noi…



“A me non è capitato di avere rapporti poliamorosi o di questo genere. Per questo motivo non potrei dare consigli su questo tema al personaggio che interpreto. Però sono molto contento che in Elite sia stata trattata questa cosa, è importante dare visibilità a tutti i tipi di amore. Così come anche la comunità LGBT ha diritto ad avere più spazio sui media.

Se ho ricevuto discriminazioni per il mio orientamento? Oddio non saprei. Però posso dire che una volta che sei sui social media, puoi anche non dire nulla sulle tue preferenze, così come ho fatto io. Le persone però fanno mille ipotesi e teorie. E va bene così non mi infastidisce. […] Certo che se uno insulta usando come offesa l’orientamento, questo dice molto di loro. Se tu vuoi insultarmi dicendomi ‘Manu Rios gay. Quindi non mi dà affatto fastidio quando cercano di insultarmi in quel modo. Questa è solo una mentalità retrograda”.