Manu Rios in Italia con due cantanti famosi: “Il suo cuore batte per lui”

In questi giorni Manu Rios è in Italia e sabato sera è stato beccato in un ristorante di Milano con un famoso cantante. L’attore spagnolo ha cenato insieme a Troye Sivan. Ma cosa ci fanno i due nel nostro paese? Entrambi sono stati invitati per assistere alla presentazione della collezione autunno inverno 2024/25 di Prada e tra un evento e l’altro hanno passato del tempo insieme. Questa non è una novità, visto che la star di In Silenzio e il cantante sono buoni amici e nell’ultimo anno si sono visti spesso (l’anno scorso hanno assistito anche alla presentazione di Dua Lipa x Versace a Cannes e a delle sfilate a Parigi a giugno).

E chissà che adesso che è a Milano Manu Rios non incontri anche Fedez e Chiara Ferragni, visto che è un loro ‘fan’. Nel 2022 l’ex protagonista di Elite ha scritto ai Ferragnez: “Ciao guys. Volevo dirvi che ho amato il vostro show. E che soprattutto sto imparando l’italiano grazie anche a voi“.

Non solo Troye, Manu Rios si è fatto fotografare anche con Mahmood, i due erano accanto alla sfilata di Prada. Il cantante di Rapide e il 25enne sono amici e in passato hanno pubblicato diverse storie insieme. Secondo Dagospia però lo spagnolo avrebbe avuto una sorta di cotta per Alessandro e il rumor è finito addirittura sui magazine internazionali: “Si dice che il suo cuore continui a battere per Mahmood, ma il cantante sarebbe un po’ insicuro“. Ma ovviamente si tratta di una voce, anche perché si dice che il cuore dell’attore sia occupato.

