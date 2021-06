Manu Rios e Aron Piper in Élite interpretano Patrick Blanco e Ander Muñoz e durante la promozione della quarta stagione – uscita da poco su Netflix – hanno rilasciato svariate interviste e parlato dei loro personaggi.

Fra le tante domande che si sono rincorse fra loro quella che chiedeva somiglianze e differenze fra attore e personaggio interpretato.

Manu Rios ha confessato che in comune al personaggio che interpreta in Élite, Patrick Blanco, ha la sicurezza e le idee chiare anche se i due si differenziano sul fatto che l’attore pensa prima di agire, mentre il personaggio agisce senza pensare alle conseguenze delle sue azioni, è più di pancia e meno di testa. Manu Rios, a differenza di Patrick Blanco, non si sarebbe buttato come un ariete in mezzo ad una coppia fidanzata.

“Patrick? È molto diverso da me. Mi considero una persona molto più calma e discreta. Ma trovo molto divertente interpretarlo proprio per questo, dato che ti dà l’opportunità di sperimentare molto e ti diverti davvero“.

Aron Piper ha invece dichiarato che Ander Muñoz gli somiglia molto “soprattutto quando si tratta di gestire le emozioni” perché “Ander, come me, è abbastanza introverso emotivamente”. Attore e personaggio però si differenziano a livello caratteriale. “Io al liceo ero più teppistello rispetto ad Ander, che è più pacato”.

Manu Rios e Aron Piper, le interviste promozionali per Élite

