Elite è tornato con dei nuovi attori, ma il personaggio di cui parlano tutti è quello interpretato da Manu Rios. L’attore seguitissimo sui social, in una recente intervista ha rivelato le differenze tra lui e ‘Patrick’.

Avviso per i miei lettori: se ancora non avete visto Elite 4 e non volete spoiler…



“Come dicevo, sin da quando ero piccolo ho sempre avuto le idee chiare, ma credo di incanalarle in modo diverso. Alla fine, Patrick è un ragazzo molto impulsivo, non pensa a cosa può succedere a lungo termine a causa delle sue azioni. Personalmente, nella mia vita cerco di pensare a lungo termine e di non essere così impetuoso come lui.

So bene che il mio personaggio si è messo in mezzo ad una relazione. Come credo che reagiranno i fan? Penso che ci saranno varie opinioni. Le persone amano molto questa coppia e cercano di proteggerla. Patrick entra in un terreno pericoloso, ma penso che a molti spettatori piacerà e sarà divertente. È una trama molto dinamica e coinvolgente. Spero di non spezzare il cuore di molti fan per il mio rapporto con Omar e Ander”.

Di sicuro il mio cuore non l’ha spezzato, questo trio è tanto caruccio.

Elite e la rappresentazione della comunità LGBT.

“La serie rappresenta la diversità e tutti i colori dell’amore è vero. Credo che sia bello che un progetto come questo dia visibilità a questa comunità, o ad altri temi che necessitano di maggiore rappresentanza, mi sembra incredibile. Sono favorevole a far parte di cose del genere e parlare con assoluta naturalezza e con un pubblico così giovane. E proprio in merito a questo, la nuova stagione tocca argomenti leggeri, divertenti e sensuali, ma anche tematiche molto serie come dicevamo”.

aron piper e manu rios, mai fatti così tanti pensieri impuri tutti insieme🙂 pic.twitter.com/Q5dqmvbLxq — (@harrymelonwater) June 20, 2021

Manu Rios: i progetti per il fututo.

“Non appena sarò più libero penserà ad un album, ora sono concentrato su Elite. Tra poco però tornerò al lavoro su un ‘EP’ con canzoni originali. Ci sto lavorando. I miei riferimenti musicali? Direi che mi piacciono tanto Lana Del Rey, Lorde, ma la nuova scoperta è stata Sen Senra. Forse sto dimenticando qualche nome, ma questi sono alcuni dei miei preferiti.

Io il Justin Bieber spagnolo? Dicevano questo anni fa, ma non sono mai stato un fan del confronto tra le persone perché, alla fine, penso che ogni persona sia un mondo diverso. Amo Bieber, mi piace la sua musica, ma non mi sembra che ci sia una somiglianza. Ovviamente non mi dà fastidio, però non direi che sono come Justin”.