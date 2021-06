Manu Rios è fra i protagonisti della nuova stagione di Èlite che è appena tornata su Netflix con un sacco di new entry. Il suo ruolo, quello di Patrick Blanco, ha già conquistato il cuore di moltissimi follower: apertamente gay ed oggettivamente un twink belloccio e pure disinibito. Il tipo ideale per le ormonose.

Intervistato da Esquire, Manu Rios ha parlato della scena che vediamo nel terzo episodio, una doccia che dire bollente è dire poco, in compagnia di altri due attori: Aron Piper (che interpreta Ander) e Omar Ayuso (che interpreta Omar).

“Quello è stato esattamente il mio primo giorno di riprese, quindi potete immaginare… stavo dando di matto!” – ha dichiarato Manu Rios – “Ma il team mi ha reso le cose facili: erano empatici, accoglienti e trattavano tutto con molta delicatezza. Anche i miei colleghi mi hanno rassicurato molto, quindi quando abbiamo iniziato a girare la scena ero già molto consapevole che si trattava solo di una parte, di un ruolo. Quando ho perso la vergogna e la modestia, mi sono anche divertito. Ma sì, è stato difficile, perché sono abbastanza timido”.

E ancora:

“Il personaggio di Patrick? Non credo che la gente lo odierà, o almeno lo spero, ma è vero che creerà delle polemiche, delle aspettative e dei sentimenti contrastanti. Diciamo che ha le sue luci e le sue ombre, come quasi tutti i personaggi di Èlite. Vi chiedo di entrare in empatia con lui, perché a volte le cose sfuggono di mano“.

manu rios e aron piper per me sono un GRANDE si. pic.twitter.com/2iKblc2rRT — credici sempre (@imyley) June 19, 2021

FONTE | Cinematographe