Grazie al suo ruolo nella quarta stagione di Elite, Manu Rios nelle ultime settimane è stato travolto da un’enorme ondata di popolarità. L’attore spagnolo (che ha parlato del suo orientamento) in questi giorni è in vacanza in Italia e dopo aver passato un po’ di tempo a Bologna, nello scorso week end si è goduto le bellezze di Venezia. E proprio sotto alla sua ultima foto in gondola pubblicata su Instagram, Manu ha citato il ritornello della nuova hit di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro: “Labbra rosse Coca Cola“.



Tra le migliaia di commenti, anche quello di Mr Ferragnez, che ha risposto all’attore con: “Dimmi un segreto all’orecchio stasera“. E quanti segreti vorrei dire anche io all’orecchio di Manu Rios…



La reazione di Fedez al post di Manu.

Il rapper ha cercato di cimentarsi in una versione spagnola della sua Mille. Il risultato? Un mix tra La Isla Bonita di Valeria Marini e io che dopo 5 Long Island ordino un altro cocktail al barista.

“Io dopo che Manu ha scritto ‘labbra rosse Coca Cola’. Sono pronto per diventare il Justin Bieber spagnolo. Adesso canto ‘Cuando es§%$ada te stavo esperando. Con dos ojos, stelle te stavan oreando, ando reando’. Ok, la mia carriera spagnola è partita veramente male. Hola amigos, un saluto a tutti gli amici spagnoli”.

Una cosa è certa: se un’artista straniero viene in Italia e un pezzo gli resta così tanto in testa da portarlo a scrivere il ritornello sui social, significa che abbiamo la hit dell’estate 2021.

Il commento di Fedez sotto la foto di Manurios✈️✈️ pic.twitter.com/g3XXkCKsSo — Mar ◟̽◞̽❤️ (@_hugthem) July 4, 2021

L’INTERAZIONE TRA MANU RIOS E FEDEZ ERA TUTTO CIÒ DI CUI AVEVO BISOGNO!! pic.twitter.com/wApEzzaUd7 — Daniela✨ (@startwoooork) July 4, 2021

Fedez ha la benedizione di Manu Rios.

Manu Rios ha la benedizione di Fedez.

L’Italia nel frattempo vince sempre. 💥 pic.twitter.com/862RCfyYR8 — ginger binge (so’ ROSA)✨ (@binge_ginger) July 4, 2021

