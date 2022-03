Grazie al ruolo di Patrick in Elite, Manu Rios è una delle star spagnole più popolari e seguite del momento. In questi giorni il giovane attore è stato alla Paris Fashion Week e tra una sfilata e l’altra è stato anche a cena con un noto ballerino di Amici di Maria. Il 23enne ieri era insieme a Gabriele Esposito, ma prima che qualcuno possa pensare male, allo stesso tavolo c’erano anche altri due ragazzi, tra cui il fidanzato del ballerino napoletano, Andrea Pappalettera.

Gabriele e Manu Rios però si conoscono da tempo, visto che un anno fa il professionista di Amici ha fatto gli auguri social al collega.

Chissà se l’italiano di Manu è migliorato, visto che due mesi fa durante un botta e risposta con Fedez e Chiara Ferragni, Rios ha detto di aver imparato un po’ della nostra lingua grazie alla serie The Ferragnez.

Mamma mia un grandissimo dono Manu Rios con Gabriele 😍 pic.twitter.com/MfSbkXa71M — Anna 🏵 (@nupocetuttcos) March 6, 2022

gabriele esposito e manu rios nella stessa foto ok ok ok ok pic.twitter.com/XI7nP5ZaOq — martinisiimma._ (@martinisiimma) March 6, 2022

Gabriele Esposito + Manu Rios 🔥🔥🔥🔥🔥 — 🌊ännä🌊3/04 (@ehzxxxan) March 6, 2022

Manu Rios fidanzato con Marc Forne?

Secondo E On Line Rios sarebbe fidanzato con l’influencer Marc Forne: “Ammiratori e media si chiedono da tempo a chi appartiene il cuore del giovane spagnolo. Sul tema abbiamo delle novità. C’è un presunto fidanzato, per adesso l’artista però non ha confermato nulla, perché non parla spesso della sua vita privata. Lui ci tiene molto ad essere riservato sulla sfera sentimentale. Però abbiamo un nome per il ragazzo che ha avrebbe conquistato Manu. Si tratterebbe del bellissimo modello Marc Forne. I due sono stati visti spesso insieme. Rios potrebbe essersi sistemato davvero“.

In realtà una mia fonte ha smentito questa presunta relazione tra Manu e Marc, ma ha anche aggiunto che il protagonista di Elite potrebbe essere impegnato con un bel ragazzo italiano.