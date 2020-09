“Non sappiamo se i livelli anticorpali sono associati a resistenza. Non sappiamo se gli anticorpi mediano resistenza. Non sappiamo se gli anticorpi ci aiuteranno nella terapia” contro Covid-19. “I dati di un lavoro del gruppo del San Matteo di Pavia, che ha fatto terapia col plasma iperimmune, sono incoraggianti. Sono dati su una piccola casistica di 46 pazienti. Ma abbiamo bisogno di sperimentazioni cliniche controllate. Purtroppo sul plasma iperimmune tre grandi sperimentazioni cliniche controllate condotte in Cina, in Olanda e in India, e probabilmente ce n’è un’altra, hanno fallito”. A spiegarlo è stato l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University, intervenuto al convegno ‘Covid-19, il virus ignorante’, organizzato dalla Fondazione The Bridge in collaborazione con la Regione Lombardia.

