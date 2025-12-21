Mantova: Zancuoghi lancia campagna elettorale

La campagna elettorale di Raffaele Zancuoghi, candidato sindaco del centrodestra per Mantova, è partita con un incontro al Bar San Francesco, nell’ambito del ciclo “La Lega ascolta – La tua voce per cambiare Mantova!”. L’incontro è stato anche un’occasione per lo scambio di auguri di Natale con cittadini e militanti.

Zancuoghi ha affermato che la sua campagna elettorale sarà equilibrata e corretta, basata sui contenuti, e che adesso è il momento dell’ascolto e dello studio. Ha iniziato il suo intervento con un focus sullo sport, indicato come una cartina di tornasole dello stato di salute di una città. Ha sottolineato che Mantova è fanalino di coda in Lombardia per quanto riguarda lo sport, nonostante gli investimenti fatti dall’amministrazione.

Secondo Zancuoghi, il problema è strutturale: le società sportive faticano a reggere, le realtà più piccole chiudono e i costi per le famiglie sono sempre più alti. Ha anche evidenziato la necessità di redistribuire meglio le risorse e di ripensare le strutture sportive, come lo stadio Martelli, che presenta criticità strutturali evidenti.

L’obiettivo indicato è quello di riconoscere ciò che non ha funzionato e progettare il futuro senza slogan. All’incontro hanno partecipato diversi esponenti della Lega, tra cui il capogruppo Andrea Gorgati e il consigliere regionale Alessandra Cappellari.

Sicurezza, commercio, viabilità e cantieri sono stati indicati come temi centrali del percorso elettorale. Il ciclo “La Lega ascolta” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti nei quartieri e incontri tematici aperti alla cittadinanza, per costruire un programma coordinato e condiviso in vista delle elezioni amministrative. Il prossimo incontro è previsto per sabato 27 dicembre.