Mantova perde contro il Venezia

Il Mantova ha subito una rovinosa caduta al Martelli contro il Venezia, che si è dimostrato superiore. Il Venezia ha segnato due gol nel primo tempo con Adorante e Yeboah, portandosi sul 2-0 dopo poco più di mezz’ora. Il Mantova ha reagito con il gol di Marras al 40′, ma nel secondo tempo il Venezia ha segnato altri tre gol con Doumbia, Adorante e Konsta, mentre il Mantova ha segnato solo un altro gol con Mensah all’81’.

La formazione del Mantova era composta da Bardi, Paoletti, Cella, Castellini, Radaelli, Trimboli, Wieser, Goncalves, Marras, Ruocco e Mensah. Il Venezia schierava Stankovic, Schingtienne, Venturi, Franjic, Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Sagrado, Yeboah e Adorante.

L’arbitro della partita era Marco Piccinini di Forlì. Le reti sono state segnate da Adorante al 25′ e 74′, Yeboah al 33′, Marras al 40′, Doumbia al 60′, Mensah all’81’ e autogol di Konsta al 93′. Sono stati ammoniti Trimboli, Venturi, Wieser e Hainaut. Gli angoli sono stati 3-9 e il recupero è stato di 2′ + 5′. La partita ha avuto 7.486 spettatori. Il Mantova tornerà in campo sabato prossimo a Pescara.