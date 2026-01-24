13 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Sport

Mantova perde contro il Venezia

Da stranotizie
Mantova perde contro il Venezia

Il Mantova ha subito una rovinosa caduta al Martelli contro il Venezia, che si è dimostrato superiore. Il Venezia ha segnato due gol nel primo tempo con Adorante e Yeboah, portandosi sul 2-0 dopo poco più di mezz’ora. Il Mantova ha reagito con il gol di Marras al 40′, ma nel secondo tempo il Venezia ha segnato altri tre gol con Doumbia, Adorante e Konsta, mentre il Mantova ha segnato solo un altro gol con Mensah all’81’.

La formazione del Mantova era composta da Bardi, Paoletti, Cella, Castellini, Radaelli, Trimboli, Wieser, Goncalves, Marras, Ruocco e Mensah. Il Venezia schierava Stankovic, Schingtienne, Venturi, Franjic, Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Sagrado, Yeboah e Adorante.

L’arbitro della partita era Marco Piccinini di Forlì. Le reti sono state segnate da Adorante al 25′ e 74′, Yeboah al 33′, Marras al 40′, Doumbia al 60′, Mensah all’81’ e autogol di Konsta al 93′. Sono stati ammoniti Trimboli, Venturi, Wieser e Hainaut. Gli angoli sono stati 3-9 e il recupero è stato di 2′ + 5′. La partita ha avuto 7.486 spettatori. Il Mantova tornerà in campo sabato prossimo a Pescara.

Articolo precedente
Influenza in Italia: nuovi picchi?
Articolo successivo
Politica a Villa San Giovanni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.