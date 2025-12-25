9.9 C
Roma
giovedì – 25 Dicembre 2025
Sport

Mantova in Serie B

Da stranotizie
Mantova in Serie B

La Lega ha ufficializzato date e orari delle partite di Serie B dalla 22esima alla 29esima giornata. Il calendario del Mantova prevede le seguenti partite: Carrarese-Mantova sabato 27 dicembre ore 15, Mantova-Palermo domenica 11 gennaio ore 15, Padova-Mantova sabato 17 gennaio ore 15, Mantova-Venezia sabato 24 gennaio ore 15, Pescara-Mantova sabato 31 gennaio ore 17.15, Mantova-Bari sabato 7 febbraio ore 15, Reggiana-Mantova martedì 10 febbraio ore 20, Catanzaro-Mantova sabato 14 febbraio ore 17.15, Mantova-Sampdoria sabato 21 febbraio ore 15, Mantova-Carrarese domenica 1 marzo ore 15, Palermo-Mantova mercoledì 4 marzo ore 20, Mantova-Juve Stabia domenica 8 marzo ore 15.

Articolo precedente
Natale al cinema
Articolo successivo
Israele: campagna elettorale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.