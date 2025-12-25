Mantova in Serie B

La Lega ha ufficializzato date e orari delle partite di Serie B dalla 22esima alla 29esima giornata. Il calendario del Mantova prevede le seguenti partite: Carrarese-Mantova sabato 27 dicembre ore 15, Mantova-Palermo domenica 11 gennaio ore 15, Padova-Mantova sabato 17 gennaio ore 15, Mantova-Venezia sabato 24 gennaio ore 15, Pescara-Mantova sabato 31 gennaio ore 17.15, Mantova-Bari sabato 7 febbraio ore 15, Reggiana-Mantova martedì 10 febbraio ore 20, Catanzaro-Mantova sabato 14 febbraio ore 17.15, Mantova-Sampdoria sabato 21 febbraio ore 15, Mantova-Carrarese domenica 1 marzo ore 15, Palermo-Mantova mercoledì 4 marzo ore 20, Mantova-Juve Stabia domenica 8 marzo ore 15.