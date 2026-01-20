11.3 C
Mantova: centro sinistra e M5S verso alleanza

Ieri si è svolto un incontro tra il candidato sindaco del centro sinistra e una delegazione dei Cinquestelle. Il candidato sindaco, Andrea Murari, ha espresso la sua volontà di proseguire con l’attuale coalizione che ha governato per dieci anni, ottenendo ottimi risultati amministrativi. Tuttavia, ha anche mostrato disponibilità ad aprire un confronto tra il Movimento 5 Stelle e il centro sinistra, già in campagna elettorale, sui temi che potrebbero essere affrontati insieme nel nuovo consiglio comunale.

Murari ha ribadito che non ci saranno cedimenti a suggestioni nazionali e che la coalizione non si aprirà a nuove alleanze fino alle elezioni. Il Movimento 5 Stelle, invece, era pronto ad aggregarsi alla coalizione di centro sinistra, ma solo a determinate condizioni. Ora è probabile che il M5S proponga un suo candidato sindaco e poi converga su Murari in caso di ballottaggio o per tessere intese future in consiglio comunale.

L’incontro tra le due delegazioni si è svolto in un clima disteso e cordiale e ha durato un’ora. Murari era accompagnato dal vicesindaco Giovanni Buvoli, mentre la delegazione del M5S era composta dal responsabile provinciale Saverio Martone, Nicola Siliprandi e Gragnato. Il candidato sindaco ha ribadito che il mandato ricevuto dalla coalizione è di andare alle elezioni con la compagine che ha governato per dieci anni e che lui sente l’obbligo morale di tenere unita quella coalizione.

Nonostante le differenze, entrambe le parti si sono date come obiettivo quello di costruire un percorso di dialogo e confronto che possa sfociare nella condivisione di idee e scelte per la città fin dalla campagna elettorale. Il documento congiunto emesso al termine dell’incontro sottolinea la disponibilità di M5S e centro sinistra a lavorare insieme, a dialogare ma nel rispetto delle diverse posizioni e del giudizio degli elettori.

