Mantova Calcio supera 2000 abbonamenti in pochi giorni

La campagna abbonamenti del Mantova ha raggiunto un importante traguardo, superando le 2.000 tessere vendute. Alle 19 di ieri, il numero degli abbonamenti sottoscritti è salito a 2.027, ma il dato è destinato ad aumentare, poiché non tiene conto delle vendite effettuate online tramite Ticketone.

Questo incremento rappresenta un passo significativo verso il totale della scorsa stagione, che si attesta a 5.619 abbonamenti. La campagna è iniziata da poco tempo e proseguirà con le prenotazioni prioritarie per la prossima settimana, mentre la vendita libera avrà inizio solo il 4 agosto.

Il Mantova Point è aperto per la vendita anche nei prossimi giorni, con orari prestabiliti: oggi e domani dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, mentre resterà chiuso domenica. Con l’entusiasmo della tifoseria in crescita, le aspettative per raggiungere il numero totale dell’ultima stagione sono elevate.