Mantova calcio, De Maio diventa club manager dopo la carriera

Il Mantova vive un momento di stallo sul mercato dei calciatori, con la squadra che si appresta a partire per un ritiro in Val di Sole. Il tecnico Possanzini sta considerando di portare con sé solo un gruppo selezionato di giocatori, escludendo alcuni come Panizzi e Muroni, che si alleneranno al Sinergy.

Nel frattempo, si segnalano novità nell’organigramma della società. Sebastien De Maio, ex difensore e capitano della squadra, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso come club manager dell’Acm, dopo aver recentemente ottenuto il patentino. Il 38enne francese ha chiuso la sua carriera da calciatore, nonostante avesse ancora buone prospettive per continuare a giocare in Serie C. De Maio porterà la sua esperienza a sostegno della società, aggiungendo un’importante figura al team dirigente.