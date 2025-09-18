29 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Attualità

Manovre militari in Bielorussia preoccupano l’Unione Europea

Da StraNotizie
Manovre militari in Bielorussia preoccupano l’Unione Europea

L’Unione Europea esprime grave preoccupazione per le esercitazioni militari congiunte di Russia e Bielorussia, nota come ZAPAD-2025. Kaja Kallas, Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, sottolinea che tali manovre non indicano un impegno per la pace, soprattutto considerando la guerra in corso contro l’Ucraina e le frequenti violazioni dello spazio aereo da parte di droni russi.

Nel frattempo, Mosca dichiara di aver progredito su tutta la linea del fronte in Ucraina. Nella capitale ucraina e nella regione di Kiev, i sistemi di difesa aerea sono stati attivati di notte per contrastare un attacco con droni russi. L’Amministrazione Militare Regionale raccomanda alla popolazione di rimanere nei rifugi fino al cessato allarme ufficiale.

In un altro sviluppo significativo, i ministri della Difesa di Ucraina e Polonia hanno firmato un accordo a Kiev per costituire un gruppo operativo dedicato alla cooperazione contro la minaccia dei droni russi, il cui elemento centrale sarà un programma di addestramento congiunto.

In Gran Bretagna, tre persone sono state arrestate con l’accusa di spionaggio a favore della Russia, sottolineando un incremento nel reclutamento di cittadini non russi da parte di servizi segreti stranieri. Inoltre, i servizi segreti polacchi stanno indagando su un furto d’auto collegato a possibili agenzie straniere.

Le tensioni rimangono elevate nella regione, con nuovo allerta per la sicurezza europeo legato alle attività militari in corso.

Articolo precedente
Crescita della nautica italiana al Salone Nautico di Genova
Articolo successivo
Cristina Plevani pronta a tornare nel Grande Fratello Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.