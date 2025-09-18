Manovre militari in Bielorussia preoccupano l’Unione Europea

L’Unione Europea esprime grave preoccupazione per le esercitazioni militari congiunte di Russia e Bielorussia, nota come ZAPAD-2025. Kaja Kallas, Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, sottolinea che tali manovre non indicano un impegno per la pace, soprattutto considerando la guerra in corso contro l’Ucraina e le frequenti violazioni dello spazio aereo da parte di droni russi.

Nel frattempo, Mosca dichiara di aver progredito su tutta la linea del fronte in Ucraina. Nella capitale ucraina e nella regione di Kiev, i sistemi di difesa aerea sono stati attivati di notte per contrastare un attacco con droni russi. L’Amministrazione Militare Regionale raccomanda alla popolazione di rimanere nei rifugi fino al cessato allarme ufficiale.

In un altro sviluppo significativo, i ministri della Difesa di Ucraina e Polonia hanno firmato un accordo a Kiev per costituire un gruppo operativo dedicato alla cooperazione contro la minaccia dei droni russi, il cui elemento centrale sarà un programma di addestramento congiunto.

In Gran Bretagna, tre persone sono state arrestate con l’accusa di spionaggio a favore della Russia, sottolineando un incremento nel reclutamento di cittadini non russi da parte di servizi segreti stranieri. Inoltre, i servizi segreti polacchi stanno indagando su un furto d’auto collegato a possibili agenzie straniere.

Le tensioni rimangono elevate nella regione, con nuovo allerta per la sicurezza europeo legato alle attività militari in corso.