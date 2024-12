Manovra, scivolone di Pd e Iv sull’emendamento contro l’aumento delle spese militari: cosa è successo

Il 20 dicembre, alla Camera dei Deputati, è stato votato un ordine del giorno (odg) contro l’aumento delle spese militari, presentato da Nicola Fratoianni. Il documento ha ricevuto il supporto non solo dai deputati di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), ma anche dal gruppo del Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte a guidare il voto. Anche otto deputati del Partito Democratico (Pd) hanno votato a favore, tra cui Anthony Barbagallo, Christian Di Sanzo, Federico Gianassi, Silvio Lai, Matteo Mauri, Arturo Scotto, Marco Simiani e Nico Stumpo.

Tuttavia, di questi otto deputati del Pd, sei hanno successivamente dichiarato di aver votato sì per errore. Solo Arturo Scotto e Nico Stumpo hanno confermato il loro voto favorevole. Anche due esponenti di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Benedetto Della Vedova, hanno espresso il loro supporto per l’odg, ma in entrambi i casi si è trattato di “un errore”. Più tardi, una nota ufficiale di Italia Viva ha chiarito che non c’è stato alcun voto favorevole da parte di Boschi al documento di Fratoianni. Secondo quanto comunicato, l’errore iniziale sarebbe stato corretto e sarebbe stato registrato il voto contrario della deputata.

Questa situazione ha sollevato interrogativi e polemiche sulla coerenza delle posizioni politiche espresse dai membri del Pd e di Italia Viva riguardo all’aumento delle spese militari. L’odg Fratoianni richiede una riflessione approfondita su questioni di bilancio e sulle priorità di spesa, all’interno di un contesto politico in cui le opinioni e le alleanze si mostrano spesso fragili e soggette a fraintendimenti.

La questione delle spese militari rappresenta un tema sensibile e divisivo nel panorama politico italiano, con diversi partiti che si schierano su fronti opposti. Mentre il Movimento 5 Stelle e Avs si oppongono all’aumento, ci sono forze politiche, come il Pd per una parte dei suoi membri, che mostrano incertezze e discontinuità nelle loro scelte. L’episodio di oggi evidenzia ulteriormente la complessità del dibattito politico nostrano, dove errori di comunicazione e posizioni ambigue possono condizionare l’orientamento delle decisioni in materia di difesa e spesa pubblica.