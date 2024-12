Manovra: Naspi Estesa anche per Dimissioni Volontarie – Le Ultime Novità sugli Emendamenti

Dal 1 gennaio 2025, la Naspi, o assegno di disoccupazione, sarà estesa anche a chi si dimette volontariamente dal lavoro, a condizione di avere almeno 13 settimane di contribuzione. Un emendamento alla manovra introduce questa nuova casistica per l’accesso alla Naspi. Inoltre, un altro emendamento equipara il personale medico dell’Inail a quello del Servizio sanitario nazionale, autorizzando una spesa annuale di 960.000 euro a partire dal 2025.

La manovra è soggetta a cambiamenti frequenti tramite emendamenti dei relatori e del governo, che riscrivono le norme in risposta ai rilievi ricevuti. L’approdo in Aula dell’approvazione della manovra, originariamente previsto per lunedì, è stato posticipato a mercoledì 18. Il vicepremier Tajani ha assicurato che la manovra sarà approvata nei tempi stabiliti, sottolineando l’importanza del dibattito parlamentare.

Per quanto riguarda la web tax, il governo ha modificato le disposizioni in modo che si applichi solo alle grandi imprese con ricavi superiori a 750 milioni di euro, alleviando così i timori delle piccole aziende. Anche la tassa sulle plusvalenze da criptovalute sarà ridotta, passando dal 42% al 26% nel 2025, per poi salire al 33% nel 2026, eliminando la soglia di 2.000 euro, quindi si applicherà a tutte le transazioni.

In tema fiscale, l’Ires per alcune imprese sarà ridotto di 4 punti percentuali per chi accantona l’80% degli utili e reinveste il 30% in beni strumentali in Italia, con investimenti minimi di 20.000 euro e requisiti occupazionali. Inoltre, si prevede un aumento del credito d’imposta da 1,6 a 2,2 miliardi per investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno.

Il governo include misure per il lavoro al Sud, come una mini-decontribuzione fino al 25% e un fondo di 70 milioni per il finanziamento delle partecipazioni lavorative nei profitti aziendali. Saranno introdotte anche un ‘Fondo dote famiglia’ da 30 milioni per rimborsare spese per attività sportive ed extra scolastiche per famiglie a basso reddito, e un bonus di 100 euro per l’acquisto di elettrodomestici.

Per aumentare le entrate, il governo prevede un nuovo contributo dalle banche e un incremento delle tasse su giochi e scommesse. Infine, saranno modificati i controlli delle società che ricevono contributi statali, escludendo la presenza del Mef nel collegio dei revisori ma aumentando i controlli se i contributi superano il 50% del fatturato.