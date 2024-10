Manovra, Meloni: “seria e di buon senso”. Ira delle opposizioni

La Premier Giorgia Meloni ha presentato la Manovra economica, descrivendola come “seria e di buon senso”. Durante un vertice Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles, ha espresso gratitudine verso i membri del governo e ha manifestato orgoglio per il lavoro svolto e la compattezza della maggioranza. Meloni ha sottolineato l’attenzione verso lavoro, redditi, salari e salute dei cittadini, promettendo di non aumentare le tasse e mantenere i conti pubblici in ordine. Ha anche evidenziato l’importanza della sanità, affermando che non sono mai state allocate così tante risorse nel settore.

Tuttavia, il dibattito sui fondi destinati alla sanità si è intensificato. Pierino Di Silverio, segretario dell’Anaao Assomed, ha denunciato che se nel 2025 alla sanità fossero destinati solo 880 milioni, ciò costituirebbe una “scandalosa mistificazione”, promettendo forti azioni di protesta. In risposta, il Ministero dell’Economia ha chiarito che nel 2025 saranno stanziati 2.366 milioni di euro in più rispetto al 2024.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha criticato duramente il governo, definendo le dichiarazioni di Meloni una “buona dose di propaganda”. Ha indicato che il governo avrebbe previsto solo 900 milioni nel 2025, meno della metà rispetto ai fondi già stanziati, ribadendo la richiesta di 4 miliardi per nuove assunzioni e per ridurre le liste d’attesa.

In merito al tema bancario, Meloni ha spiegato che l’intento era di trovare risorse da ridistribuire alle famiglie a basso reddito senza demonizzare il settore bancario. Ha accennato alla collaborazione con le banche, in riferimento alle misure adottate nella Manovra.

Infine, la Premier ha toccato il tema dei migranti, sottolineando l’attenzione internazionale verso il modello migratorio italiano. Ha annunciato una riunione con i Paesi “like-minded”, sottolineando che il fenomeno migratorio è non solo un problema italiano, ma europeo. Meloni ha rivendicato un approccio collaborativo e proattivo nel gestire le politiche migratorie.