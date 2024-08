Manovra, Mef: piano strutturale in Consiglio dei ministri entro metà settembre

– Il Ministero dell’Economia ha fatto sapere che le indiscrezioni sui contenuti sulla manovra pubblicate in questi giorni sono “fantasiose e premature”https://www..it/DettaglioNews/125_2024-08-27_TLB/.”Il Mef e il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sono al lavoro sul piano strutturale per consegnare il documento a Bruxelles e in Parlamento nel rispetto dei tempi – precisa la nota del Mef –. Il ministro dell’economia porterà in Consiglio dei ministri per l’approvazione il piano entro metà settembre”.