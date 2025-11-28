Manovra Italia: tasse sulle banche

Il capo della prima banca d’Italia, Carlo Messina, ha chiesto “rispetto” nel giorno successivo al vertice sulla Manovra. Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di aumentare di un ulteriore 0,5% l’Irap sulle grandi banche per coprire altre misure richieste dai partiti di maggioranza. Dopo un vertice pomeridiano, è stato preso questo provvedimento. Il governo ha anche deciso di non applicare tasse su Fininvest, come richiesto da Berlusconi. Le grandi banche dovranno quindi pagare un’Irap più alta, mentre Fininvest ne sarà esentata. Queste decisioni sono state prese per bilanciare le richieste dei partiti di maggioranza e trovare un equilibrio nella Manovra.