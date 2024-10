Manovra, Giorgetti ribadisce: seria e responsabile, i dati dello spread ci confortano

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha affermato che le risorse necessarie per la manovra economica provengono dal lavoro del governo stesso, sottolineando che i dati sul 2024 sono considerati positivi da parte degli esperti. Ha anche espresso fiducia riguardo alla situazione dello spread e ha annunciato che sono state create le condizioni per migliorare le finanze pubbliche, consentendo così una riduzione delle tasse per i redditi medio-bassi, rendendo questa misura strutturale.

Giorgetti ha affrontato le polemiche riguardanti l’aumento delle tasse sulle abitazioni, smentendo categoricamente tali affermazioni. Ha spiegato che l’operazione del governo si concentra sull’aggiornamento dei dati catastali per gli immobili ristrutturati e per le cosiddette “case fantasma”. Ha sottolineato che chi realizza lavori di ristrutturazione, specialmente con finanziamenti pubblici, ha l’obbligo di aggiornare i dati catastali. Il Ministero si impegna a controllare l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le proprietà di coloro che non hanno mai registrato le loro abitazioni. Questo intervento è parte di un’iniziativa più ampia contro l’evasione fiscale.

Riguardo alla manovra del 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che ci saranno misure a sostegno della natalità, contrariamente a quanto riportato da alcuni media. È previsto che gli sgravi fiscali si applicheranno anche alle madri con due figli e la misura verrà estesa anche alle lavoratrici autonome. Questa decisione mira a promuovere la natalità e a sostenere le famiglie.

In conclusione, Giorgetti ha ribadito l’impegno del governo per garantire una gestione responsabile delle finanze pubbliche, mantenendo alta la vigilanza sulle questioni fiscali e promuovendo iniziative volte a supportare i cittadini, in particolare le famiglie e le madri. La lotta all’evasione fiscale rimane una priorità fondamentale dell’amministrazione, e le misure annunciate mirano a creare un sistema più equo e sostenibile.