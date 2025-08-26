Manovra Fiscale, Turco Accusa Meloni di Fingere con i Lavoratori

Il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle ha criticato il governo Meloni per la gestione della questione salari in Italia. A suo avviso, il piano di adeguamento dei salari all’indice IPCA non affronta in modo adeguato il problema dei salari bassi e della perdita di potere d’acquisto che ha colpito milioni di famiglie.

Turco ha sottolineato che il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta in Senato per eliminare il meccanismo del fiscal drag, il quale negli ultimi anni ha sottratto oltre 20 miliardi di euro a lavoratori, pensionati, autonomi e piccoli imprenditori. Secondo lui, questa proposta rappresenterebbe un intervento strutturale, capace di restituire risorse significative ai cittadini e di rafforzare il reddito disponibile, attraverso un adeguamento delle aliquote e delle detrazioni fiscali in base all’inflazione.

Tuttavia, la proposta è attualmente bloccata in commissione Finanze al Senato, ostacolata dal governo e dalla maggioranza, che preferiscono adottare misure temporanee piuttosto che soluzioni più coraggiose e inclusive, simili a quelle già implementate da Germania e Francia. Turco ha definito il governo Meloni incapace di affrontare le cause della stagnazione salariale e della crescente disuguaglianza sociale, evidenziando così la necessità di scelte più incisive per il miglioramento delle condizioni economiche dei cittadini italiani.