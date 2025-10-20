Manovra fiscale Italia: nuove tasse per famiglie e imprese

La recente Manovra del governo Meloni, ancora in fase di definizione, presenta diverse novità riguardanti il sistema fiscale. Sebbene sia previsto un lieve abbassamento delle tasse, come il taglio della seconda aliquota Irpef e la detassazione degli straordinari notturni, molte famiglie e imprese si troveranno di fronte a nuove imposte e rincari. Ad esempio, i risparmi sull’Irpef, stimati tra 30 e 40 euro all’anno, saranno rapidamente assorbiti dall’aumento delle accise sul diesel.

Il governo, attraverso il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, mira a rispettare anticipatamente i parametri dell’Unione Europea per richiedere prestiti. Per raggiungere questo obiettivo, sono state introdotte nuove tasse che colpiranno sia le famiglie che il settore finanziario. Le banche, ad esempio, dovranno affrontare un aumento dell’Irap, che passerà al 6,65%, generando oltre un miliardo di euro di entrate per lo Stato.

Anche le famiglie subiranno un incremento delle tasse, in particolare con l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, che salirà dal 21% al 26%. Inoltre, i Comuni potranno aumentare l’imposta di soggiorno, con una parte del gettito aggiuntivo destinata allo Stato.

Per i consumatori, l’aumento delle accise sui carburanti rappresenta una novità significativa, con un riallineamento tra diesel e benzina. Questo comporterà un aumento di prezzo per il diesel e una riduzione per la benzina, ma sarà difficile garantire che i distributori adeguino i prezzi in modo equo. Gli automobilisti si dovranno preparare a un incremento significativo dei costi annuali.

Infine, ci saranno anche aumenti delle accise sulle sigarette e modifiche al sistema della flat tax per chi trasferisce la residenza in Italia, oltre all’introduzione di una tassa per chi richiede il soccorso alpino in caso di dolo o negligenza.