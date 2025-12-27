Manovra finanziaria italiana approvata al Senato

Il via libera alla Manovra al Senato è arrivato dopo notti di tensioni anche all’interno della maggioranza, con riscritture e dietrofront. La Legge di bilancio, che è lievitata a 22 miliardi, ha ottenuto il primo ok del Parlamento e passerà alla Camera per un esame approfondito. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha ammesso che il percorso è stato difficile fino all’ultimo, e la scelta di eliminare alcune norme, come lo spoil system nelle Authority e la misura contro i lavoratori sottopagati, è stata necessaria per evitare rischi di incostituzionalità del testo. Ci sono state frizioni nel governo su alcune misure, come ad esempio le pensioni. Le opposizioni hanno affermato di aver combattuto per evitare l’aggiunta di altre misure, come la riapertura del condono.