6.2 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Politica

Manovra finanziaria italiana approvata al Senato

Da stranotizie
Manovra finanziaria italiana approvata al Senato

Il via libera alla Manovra al Senato è arrivato dopo notti di tensioni anche all’interno della maggioranza, con riscritture e dietrofront. La Legge di bilancio, che è lievitata a 22 miliardi, ha ottenuto il primo ok del Parlamento e passerà alla Camera per un esame approfondito. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha ammesso che il percorso è stato difficile fino all’ultimo, e la scelta di eliminare alcune norme, come lo spoil system nelle Authority e la misura contro i lavoratori sottopagati, è stata necessaria per evitare rischi di incostituzionalità del testo. Ci sono state frizioni nel governo su alcune misure, come ad esempio le pensioni. Le opposizioni hanno affermato di aver combattuto per evitare l’aggiunta di altre misure, come la riapertura del condono.

Articolo precedente
Cuneo Volley stringe partnership con Orchidea Real Estate
Articolo successivo
Tasse scolastiche in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.