Manovra finanziaria in Italia: novità fiscali e misure di bilancio

La prima bozza della legge di bilancio, in arrivo in Parlamento, comprende 137 articoli per un valore complessivo di 18,7 miliardi di euro. Le misure chiave, presentate durante una conferenza stampa da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, riguardano principalmente interventi fiscali.

Una delle principali novità è la riduzione dell’aliquota intermedia dell’Irpef, che passerà dal 35% al 33% per i redditi imponibili tra 28 e 50mila euro. Viene introdotta anche la “pace fiscale”, che prevede la rottamazione delle cartelle esattoriali. Per le persone con residenza in Italia, la tassa sui redditi elevati aumenterà a un importo forfettario di 300mila euro. Inoltre, saranno esentati da tassazione fino al 2026 gli straordinari, i festivi e il lavoro notturno per i dipendenti con redditi fino a 40mila euro, applicando una flat tax del 15%. Tuttavia, esiste un tetto di 1.500 euro per lo sconto fiscale per ciascun lavoratore privato.

Per quanto riguarda il settore immobiliare, la tassazione sugli affitti brevi aumenterà al 26%, mantenendo la cedolare secca a questo livello. È prevista un’aliquota del 26% anche per i guadagni derivanti dalle stablecoin. Sarà istituito un Tavolo permanente per vigilare sulle cripto-attività.

La bozza conferma anche le fonti di finanziamento della manovra, tra cui la spending review e un contributo da banche e assicurazioni. Raddoppia la soglia per l’esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee, aumentandola a 91.500 euro. Inoltre, il tetto per il cinque per mille salirà a 610 milioni di euro.

Infine, le regole per il congedo parentale cambieranno, estendendo il diritto a chiedere il congedo fino ai 14 anni del figlio. Saranno infine aumentati i giorni in cui ciascun genitore potrà astenersi dal lavoro per malattia dei figli, passando da 5 a 10 giorni.