Manovra economica: le sfide delle pensioni in Italia

La discussione sulla manovra economica sta prendendo forma, con un crescente focus sul tema delle pensioni. La rivalutazione degli assegni pensionistici, mantenendo l’attuale struttura, comporterebbe una spesa di circa cinque miliardi per il 2026. Questo calcolo si basa sull’inflazione stimata al 1,7%, indicativa dei costi aggiuntivi derivanti dagli aumenti previdenziali.

Per quest’anno, la spesa prevista per le pensioni, comprese quelle assistenziali, è di circa 355 miliardi. Se l’inflazione dell’1,7% fosse applicata uniformemente, i fondi necessari supererebbero i sei miliardi. Tuttavia, considerando la rivalutazione basata sulle fasce di reddito, la cifra scende a circa cinque miliardi.

Le proposte per le pensioni si sono ampliate, con la Lega che ha suggerito di utilizzare il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) per consentire l’uscita anticipata dal lavoro a 64 anni e rafforzare la previdenza complementare. Inoltre, il governo mira a bloccare l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile previsto dalla legge Fornero, che potrebbe costare circa tre miliardi.

Un possibile aiuto per le coperture finanziarie potrebbe derivare dalla diminuzione dei rendimenti dei titoli di Stato, che potrebbe generare un risparmio di circa 13 miliardi in due anni.

Intanto, Forza Italia ha delineato le sue priorità, tra cui la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35 al 33% per redditi fino a 60.000 euro e la detassazione di premi e straordinari. Inoltre, si propone una stabilizzazione dell’Ires premiale per le imprese. Anche noi Moderati richiedono misure più ampie, come l’esenzione dall’Irpef per i primi anni di lavoro e un aumento delle detrazioni per spese scolastiche.