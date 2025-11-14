14.4 C
Manovra economica italiana: emendamenti in aumento al Senato

Attualmente sono in discussione numerosi emendamenti alla Manovra economica presso la Commissione Bilancio del Senato. Sono state presentate circa 5.500 proposte di modifica al testo della legge di bilancio. Tra queste, circa 1.600 provengono dai gruppi di maggioranza: Forza Italia ha presentato 677 emendamenti, Fratelli d’Italia circa 500, la Lega 399 e Noi Moderati 62. Le opposizioni, invece, hanno depositato circa 3.800 emendamenti.

La prossima fase prevede una selezione delle proposte entro il 18 novembre, data in cui dovranno essere presentati i cosiddetti “segnalati”, che ammontano a un totale di 414.

Il presidente della Commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini, ha comunicato che la finestra per la presentazione degli emendamenti si è chiusa con un totale di 5.742 proposte. Ha sottolineato l’importanza di questo passaggio, evidenziando l’attenzione e la volontà di tutti i gruppi politici di contribuire al miglioramento della manovra.

Nei prossimi giorni, i gruppi parlamentari presenteranno circa 400 emendamenti segnalati. Si procederà quindi a verificarne l’ammissibilità, seguito dall’esame dell’intero fascicolo. Questa fase sarà delicata e richiederà responsabilità e un approccio serio da parte di tutti.

