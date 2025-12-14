Manovra economica Italia

Il governo ha riformulato la manovra economica con diversi interventi in vari settori. Per le locazioni brevi, l’aliquota fiscale sarà del 21% per il primo appartamento, mentre per il secondo immobile l’aliquota salirà al 26%. Dal terzo appartamento in poi, scatta l’obbligo di apertura della partita Iva. Inoltre, il numero minimo di immobili che qualificano automaticamente il locatore come imprenditore ai sensi dell’articolo 2028 del codice civile è stato ridotto da 5 a 3.

La dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo è stata aumentata di 60 milioni di euro, passando da 550 a 610 milioni. stato inoltre introdotto un piano di reclutamento straordinario per ricercatori in università ed enti di ricerca, con metà dei posti destinati a progetti Pnrr e uno stanziamento complessivo di circa 50 milioni di euro per il 2026-2027.

L’aliquota sulla Tobin Tax è stata raddoppiata, passando dallo 0,2% allo 0,4%, e è stato introdotto un contributo di 2 euro sui pacchi postali con valore dichiarato fino a 150 euro provenienti da paesi extra-Ue. La percentuale di deducibilità sulle perdite pregresse delle banche è scesa dal 43% al 35% nel 2026 e dal 54% al 42% nel 2027, con effetti stimati di circa 305 milioni nel 2026 e 300 milioni nel 2027. L’Irap resta al 2%, ma introduce una franchigia di 90mila euro applicabile ai soggetti con minore base imponibile per i periodi d’imposta 2027 e 2028.