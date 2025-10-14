22.5 C
Manovra economica Italia: sfide e priorità del governo Meloni

Da StraNotizie
Una manovra complessa è stata discussa durante un vertice notturno tra la premier Giorgia Meloni e i leader del centrodestra. Oggi ci sarà un nuovo incontro prima del Consiglio dei Ministri, dove Meloni dialogherà nuovamente con Salvini, Tajani, Lupi e i ministri dell’Economia Giorgetti e Leo.

Ieri, il ministro dell’Economia ha informato le parti sociali che la manovra è ancora in fase di definizione. Dalla riunione di oggi potrebbe arrivare il primo via libera al Documento programmatico di bilancio. Durante il vertice, Salvini ha reiterato l’importanza della rottamazione delle cartelle esattoriali e ha suggerito di tassare le banche. Meloni ha ascoltato, ma ha cercato di mantenere il focus sulle priorità.

Per la rottamazione, al momento ci sono a disposizione un miliardo e mezzo di euro, mentre per le pensioni si prevede di distribuire l’aumento dell’età pensionabile su tre anni. Sul fronte delle famiglie, Lupi spinge per trovare 800 milioni destinati a sgravi e detrazioni legate al quoziente familiare. Sul miglioramento della Sanità, sono previsti 2,4 miliardi di euro aggiuntivi.

Infine, riguardo al fisco, la misura principale sarà il taglio dell’Irpef per i redditi fino a 50 mila euro, con un beneficio massimo di 440 euro per i lavoratori dipendenti. È possibile che questo taglio venga esteso a redditi fino a 200 mila euro, avvicinandosi così ai 240 mila euro al di sopra dei quali non si hanno più diritti alle detrazioni.

