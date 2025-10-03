18.2 C
Manovra economica Italia: nuove misure per il futuro finanziario

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP). Questo documento conferma le previsioni riguardo all’indebitamento netto, in linea con il Piano Strutturale di Bilancio (PSB) e con il Documento di Finanza Pubblica (DFP).

Le stime per l’indebitamento netto indicano un valore del 2,8% per il 2026, 2,6% per il 2027 e 2,3% per il 2028. Il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo (PIL) è fissato al 3% per il 2025, con previsioni di crescita del PIL dello 0,5%. Inoltre, il documento riporta un incremento delle spese per la difesa dello 0,15% nel 2026, 0,3% nel 2027 e 0,5% nel 2028, a seconda dell’uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo.

Il tasso di crescita programmato del PIL sarà dello 0,7% nel 2026, 0,8% nel 2027 e 0,9% nel 2028, basato su stime prudenti influenzate dal contesto geopolitico. Il debito, previsto in calo, sarà pari a 136,4 nel 2028, grazie anche alla cessazione degli effetti del superbonus.

La manovra fiscale mira a ridurre il carico sui redditi da lavoro e a garantire il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Saranno implementate misure per stimolare gli investimenti delle imprese e favorire la natalità e la conciliazione vita-lavoro.

Le misure di finanziamento combineranno interventi sulle entrate e sulla spesa, rispettando i cronoprogrammi di monitoraggio. Il DPFP include anche riferimenti a misure strutturali introdotte lo scorso anno, come la riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro e il finanziamento di progetti per la ricostruzione.

