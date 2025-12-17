13.1 C
Manovra economica Italia

Manovra economica Italia

La manovra economica ha subito cambiamenti significativi riguardo alle pensioni. Un emendamento del governo prevede l’allungamento delle finestre mobili per le uscite anticipate e la riduzione della portata del riscatto della laurea. Per chi maturerà i requisiti dal 2032 in poi, l’attesa tra il raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi e l’assegno salirà progressivamente da tre mesi a sei mesi dal 2034. Inoltre, viene ridimensionato il riscatto della laurea triennale con una penalizzazione che parte da 6 mesi e arriva fino a 30 mesi per chi maturerà i requisiti nel 2035.

Sul fronte delle imprese, sono stati stanziati 3,5 miliardi aggiuntivi per Transizione 5.0, Zes Unica e caro materiali in edilizia. Secondo le stime, l’effetto moltiplicatore potrebbe arrivare fino a 8,5 miliardi in due anni. Sono stati anche stanziati 800 milioni di euro per il 2026 e 400 milioni per il 2027 per l’edilizia statale e gli interventi speciali, che includono il Ponte sullo Stretto di Messina.

La manovra interviene anche sulla sanità, riducendo il Fondo per i farmaci innovativi di circa 140 milioni annui, ma compensando integralmente la misura con l’aumento del tetto di spesa farmaceutica. È stato anche reintrodotto il meccanismo del silenzio-assenso per la previdenza complementare, che prevede l’adesione automatica a un fondo pensione per i lavoratori di prima assunzione nel settore privato.

Inoltre, è stato ampliato il capitolo assicurazioni, con l’introduzione di un nuovo acconto pari all’85% del contributo al Servizio sanitario nazionale per i premi Rc auto e natanti. Dal 2029, sarà introdotta una ritenuta fiscale dell’1% sui pagamenti effettuati tramite fattura elettronica nelle transazioni tra soggetti Iva, al fine di contrastare l’omessa dichiarazione e il mancato versamento delle imposte. Il quadro macroeconomico offre un segnale di distensione, con l’Istat che ha rivisto al ribasso l’inflazione di novembre all’1,1%, il livello più basso da gennaio.

