Manovra da 22 miliardi Italia

Roma, 24 dicembre 2025. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha benedetto la manovra da 22 miliardi di euro per il 2026 approvata al Senato, sia pure con alcune modifiche. Giorgetti afferma che l’intervento su questioni che sembravano quasi impossibili è stato il punto di forza della manovra. La manovra è stata approvata al Senato e il passaggio alla Camera sarà solo formale.

Il ministro punta a lasciarsi alle spalle le tensioni e le polemiche che hanno costellato il passaggio parlamentare della legge di Bilancio. Nel frattempo, l’opposizione ha attaccato le misure varate, con Elly Schein che sostiene che Giorgia Meloni ha gettato la maschera e la sua incoerenza è ormai conclamata.

La commissione Bilancio del Senato ha vidimato cinque stralci dal testo, tra cui lo scudo per gli imprenditori e l’allentamento di due norme per le sliding doors nella Pubblica amministrazione. La manovra incassa il primo via libera del Parlamento, nonostante le lunghe notti di tensioni e revisioni.

Giorgetti segnala due punti caratterizzanti della manovra: la tassazione al 5% degli aumenti contrattuali per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi e la tassazione all’1% dei salari di produttività. Il ministro dell’Economia sostiene che il governo sostiene questa linea da tre anni e che la manovra è un bilancio positivo.

Tuttavia, il vice di Giorgetti, Maurizio Leo, ammette che il cammino è stato impervio e che la scelta di far saltare alcune norme è stata dettata dalla necessità di evitare rischi di incostituzionalità del testo. La Lega sostiene che la responsabilità di alcune scelte non condivise e non condivisibili dal partito fosse da attribuire ai tecnici, alla Ragioneria dello Stato e non ad altri. Le opposizioni rivendicano di aver dato battaglia e mettono in evidenza quelle che considerano le contraddizioni più macroscopiche.