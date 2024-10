Manovra, CNA: correzione dei conti senza penalizzare le piccole imprese

Sulla base delle prime indicazioni, la prossima legge di bilancio avrà come obiettivo il rispetto dei vincoli del nuovo patto di stabilità e non includerà misure penalizzanti per il sistema delle piccole imprese. La CNA ha accolto con favore l’agevolazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, un provvedimento che contribuirà ad evitare il blocco del processo di riqualificazione degli immobili. Inoltre, si prevede che vengano introdotte aliquote più elevate per interventi di efficienza energetica e per la messa in sicurezza degli immobili.

La conferma delle misure di taglio del cuneo fiscale, della tassazione Irpef e la proroga della deduzione del costo del lavoro per i neo assunti sono considerate positivamente. La CNA ha inoltre espresso un giudizio favorevole sull’attenzione riservata al Mezzogiorno, ma ha posto l’accento sulla necessità di stabilire criteri e meccanismi di erogazione degli incentivi che amplino la platea dei potenziali beneficiari. Queste misure sono fondamentali per supportare le piccole imprese e favorire lo sviluppo economico, specialmente in aree che necessitano di maggiore sostegno.

L’attenzione verso le piccole imprese è cruciale, poiché esse rappresentano una parte significativa del tessuto produttivo italiano. Queste aziende spesso affrontano sfide uniche, e qualsiasi misura di sostegno può avere un impatto significativo sulla loro capacità di crescere e innovare. La CNA sottolinea l’importanza di politiche fiscali che favoriscano gli investimenti e la creazione di posti di lavoro.

Sebbene ci siano segnali positivi nella proposta di legge di bilancio, è fondamentale monitorare l’implementazione delle misure e garantire che gli incentivi siano accessibili a un numero più ampio di imprese. L’auspicio della CNA è che le future politiche siano in grado di sostenere la ripresa economica e favorire una maggiore competitività, specialmente per le piccole e medie imprese operanti nel mercato italiano.

In conclusione, la CNA esprime un cauto ottimismo riguardo alle misure previste dalla legge di bilancio, sottolineando al contempo l’importanza di garantire che l’assistenza fiscale e gli incentivi siano equamente distribuiti e mirati a sostenere effettivamente le imprese, in particolare nel Mezzogiorno.