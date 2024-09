Manovra, Calderone: l’impegno del governo è rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale

Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha dichiarato che il governo si impegnerà a rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e contributivo per sostenere famiglie e lavoratori. Durante un videocollegamento all’assemblea generale di Federmeccanica a Napoli, Calderone ha sottolineato l’importanza di agire con senso di responsabilità e prudenza in un contesto economico positivo, ma con vincoli strutturali, tra cui il deficit. Sebbene i dati economici siano favorevoli e l’economia in crescita, il ministro ha evidenziato la necessità di tenere presente le sfide legate al potere d’acquisto delle retribuzioni.

Calderone ha ribadito l’importanza del taglio del cuneo fiscale e contributivo come strumento per migliorare le condizioni economiche delle famiglie e dei lavoratori. La conferma dell’impegno del governo per il mantenimento e la strutturalità di queste misure è un segnale positivo, soprattutto in un periodo di transizione economica. Nonostante le attuali condizioni economiche, è fondamentale che le politiche di sostegno al reddito siano pianificate con attenzione, tenendo conto delle necessità e dei vincoli fiscali.

In sintesi, la posizione del governo è chiara: si intende continuare a sostenere il potere d’acquisto attraverso interventi fiscali mirati, mantenendo un equilibrio tra crescita economica e stabilità finanziaria. Le scelte future dovranno mirare a garantire un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e di vita dei cittadini, riflettendo un impegno costante per affrontare le sfide economiche in modo responsabile e sostenibile.