Manovra 2026: taglio dell’imposta sui premi di risultato

La manovra 2026 introduce una regola generale per ridefinire il rapporto tra rendimento aziendale e retribuzione netta, utilizzando la leva fiscale come acceleratore della produttività. Il principio cardine è la creazione di un sistema di detassazione premiale che sposta il baricentro del guadagno del lavoratore verso il raggiungimento di obiettivi misurabili.

La manovra interviene sulla tassazione agevolata dei premi di risultato, portando l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1%. Inoltre, il tetto massimo detassabile sale a 5.000 euro. Questo incremento permette alle aziende di strutturare sistemi premianti più generosi, offrendo ai lavoratori la possibilità di trattenere una quota più elevata della parte variabile dello stipendio.

Per accedere al beneficio, il lavoratore dipendente deve aver percepito, nell’anno precedente, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. La detassazione non scatta in modo automatico, ma richiede la sottoscrizione di un accordo integrativo con le rappresentanze sindacali o l’adesione a un accordo territoriale già siglato.

Il diritto all’agevolazione fiscale è subordinato alla prova di un miglioramento reale e misurabile delle performance aziendali, come incrementi di redditività, qualità, produttività, efficienza e innovazione. I parametri di misurazione devono essere individuati all’interno di un periodo congruo, solitamente coincidente con l’anno solare o fiscale.

La manovra 2026 riconosce anche l’importanza delle trasformazioni organizzative post-pandemia, come l’adozione strutturale del lavoro agile e l’introduzione della settimana corta. Inoltre, il lavoratore può convertire il premio di risultato in beni e servizi di welfare aziendale, con un beneficio fiscale ancora più radicale.

L’intervento del governo si rende necessario a fronte di un quadro macroeconomico preoccupante, con l’Italia che ha raggiunto il record di 24,1 milioni di occupati, ma con una resa economica per unità di lavoro stagnante. La nuova detassazione agisce solo su una parte del problema, che include sbilanciamento settoriale, investimenti intangibili e skill gap.

La manovra 2026 rappresenta un tentativo di invertire la rotta, incentivando la contrattazione di secondo livello per legare i salari non all’inflazione, ma al valore reale prodotto. una sfida che richiede un cambio di mentalità sia da parte delle aziende, chiamate a investire in tecnologie e formazione, sia da parte dei lavoratori, che vedono nella busta paga un riflesso diretto della propria efficienza operativa.